Liverpool Nottingham'a fena çarpıldı: Hem de kendi sahasında
İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Nottingham Forest'la karşılaşan Livarpool, fark yedi.

İngiltere Premier Lig'e ilk 5 maçını kazanarak başlayan Liverpool, ardından üst üste kötü sonuçlar almaya başladı. Liverpool, bu kez de kendi sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.

Nottingham'la kendi sahasında karşılaşan Liverpool, ligdeki son 7 maçta 6. yenilgisini aldı.

18 PUANDA KALDI

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolo Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 18 puanda kaldı. Nottingham Forest ise puanını 12 yaptı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.

