Liverpool Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı: 3 eksik var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'un kadrosu belli oldu.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın RAMS Park'ta temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Dev mücadele TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

KADRO AÇIKLANDI

İngiliz devi, 21 kişilik kadrosunu açıkladı.

Açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Alisson, Joe Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Mohammed Salah, Bradley, Jones, Cody Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Andrew Robertson, Woodman, Jeremie Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.

KADRODA 3 EKSİK VAR

Liverpool'un UEFA listesinde yer alan Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçının kadrosunda yer almıyor.

MAÇIN HAKEMİ TURPIN

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

VAR koltuğunda Jerome Brisard oturacak.

AVAR'da ise Mathieu Vernice olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

