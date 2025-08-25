Livakovic Premier Lig yolunda: İngilizler açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe’de bu sezon gözden düşen ve eldivenleri İrfan Can Eğribayat’a kaptıran Dominik Livakovic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Hırvat kaleciyi kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelere başladı.

Jose Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kalede İrfan Can Eğribayat’a öncelik vermesi, Livakovic’in bu sezon henüz forma şansı bulamamasına neden oldu. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig maçlarında yedek kalan Hırvat file bekçisi, ayrılığa sıcak bakıyor.

İNGİLİZLER AÇIKLADI

The Guardian’ın haberine göre Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espírito Santo’nun talebi doğrultusunda Livakovic’i transfer listesine aldı. Portekizli çalıştırıcı, mevcut kaleci Matz Sels’e rekabet yaratacak bir isim arayışında ve Livakovic’in bu rol için ideal aday olduğunu açıklandı.

72 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla son iki sezonda 72 maça çıktı ve Hırvatistan Milli Takımı ile 66 kez sahaya çıktı. Özellikle 2022 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken kaleci, Avrupa’da yeniden kendini kanıtlama hedefiyle İngiltere’ye transfer olmaya hazırlanıyor3.

Livakovic’in ismi daha önce Tottenham ve Manchester United gibi Premier Lig devleriyle de anılmıştı. Ancak bu kez Nottingham Forest ile yapılan görüşmelerin ciddi şekilde ilerlediği ve transferin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

