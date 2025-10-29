Liglere İslami Dayanışma Oyunları arası
Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi karşılaşmalarına 16 Kasım'a kadar ara verilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'ne 6. İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ara verileceğini açıkladı.
Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu
TVF'nin açıklamasında "Kadın ve erkek voleybol milli takımlarımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek.
16 KASIM'A KADAR ARA!
Bu kapsamda, Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi karşılaşmalarına 16 Kasım'a kadar ara verilecektir.
MİLLİ TAKIM RİYAD'DA
Milli takımlarımıza organizasyonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI SUUDİ ARABİSTAN'DA
İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?