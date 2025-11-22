Lewandowski Fenerbahçe'den bakın ne istedi: Gelirim ama!

Fenerbahçe, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, listenin ilk sırasında yer alan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile ilk temasın sağlandığı ileri sürüldü.

LaLiga devi Barcelona'da forma giyen Polonyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Lewandowski'ye yeni teklif yapılmaması yolların ayrılacağı iddiasını güçlendiriyor.

Fenerbahçe'nin ise futbolcuyu sezon sonunu beklemeden ara transferde kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

ŞARTINI BİLDİRDİ

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki futbolcuyla ilk teması kurduğu bildirildi. Lewandowski'nin gelmek için bir şart öne sürdüğü öğrenildi. Fanatik'teki habere göre; Lewandowski kendisine yapılan 1.5 yıllık teklif üzerine 2.5 yıllık sözleşme istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin istediği Lewandowski'den ilk açıklama

Lewandowki, Barcelona'ya 2022'de Bayern Münih'ten transfer olmuştu.

Barcelona formasıyla 159 maçta forma giyerken 108 gol attı.

Polonyalı futbolcu kariyerinde ise kulüp takımlarında 727 maçta 557 gol kaydetti.

Polonya Milli Takımı'nda da 147 maça çıkan yıldız oyuncu, fileleri 83 kez havalandırdı.