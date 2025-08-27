Leroy Sane'ye şok: Kadroya alınmadı

Leroy Sane'ye şok: Kadroya alınmadı
Yayınlanma:
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'yi milli takıma çağırmadı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya, aday kadrosunu açıkladı.

LEROY SANE ÇAĞRILMADI

Almanya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Bayern Münih’ten Galatasaray’a transfer olan Leroy Sane kadroya alınmadı.

“BİRAZ DAHA DÜŞÜK BİR LİGDE OYNUYOR"

Galatasaraylı futbolcunun kadroya alınmamasına dair konuşan Julian Nagelsmann, "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur” sözlerini sarf etti.

ADAY KADRO

Almanya’nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Oliver Baumann, Finn Dahmnen, Alexander Nübel.

Defans: Robert Andrich, Waldemar Anton, Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah.

Orta Saha: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller, Florian Wirtz.

Forvet: Niclas Füllkrug, Nick Woltemade.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

