Leroy Sane Milli takımda: Kadro açıklandı

Galatasaray’ın yıldız ismi Leroy Sane, Almanya Milli Takımı’na geri döndü. Teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından Lüksemburg ve Slovakya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya çağrılan Sane, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla yeniden milli formayı hak etti.

ALMAN BASININDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Sane, Galatasaray’a transferinden sonra özellikle son haftalarda yükselen grafiğiyle dikkat çekmişti. Ajax karşısında yaptığı asist ve derbilerdeki etkili oyunuyla Almanya basınında da övgü almıştı.

İşte Alman Milli Takım kadrosu

"ARTIK HER ŞEY YOLUNDA"

Milli takıma dönüş sinyalini kısa süre önce veren Sane, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı.

Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti.

Artık her şey yolunda, uyum sağladım.

İLK 11'DE YER ALACAK MI?

Alman yıldız, Galatasaray’da geçirdiği süreçte hem fiziksel hem mental olarak toparlandığını vurgulamıştı.

Almanya’nın EURO 2026 hazırlıkları kapsamında kadroya dahil edilen Sane’nin, bu maçlarda ilk 11’de yer alması bekleniyor.