Kulüp başkanı 3 futbolcusuyla birlikte vergi rekortmenleri listesine girdi

Konya'da 2024 yılında en çok vergi veren 100 isim açıklandı. Listede Konyaspor'un ağırlığı dikkat çekti.

Ajansspor'daki habere göre; Konya'nın vergi rekortmenleri listesinde Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, 2. sırada yer aldı. Ömer Atiker 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile listeye girdi.

GUILHERME 12. OLDU

Vergi rekortmenleri listesindeki Konyasporlu futbolcular da dikkat çekti. Konyaspor'un 35 yaşındaki kaptanı Brezilyalı futbolcu Guilherme Haubert Sitya, 12.567.272 TL vergi ödeyerek listeye 12. sıradan girdi.

Konyasporlu futbolculardan Alassane Ndao 6 milyon 713 bin TL ile 27., Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada yer aldı.

ESKİ FUTBOLCULAR DA VAR

Konyaspor'un 21 bloğu kapandı

Konyaspor'un eski futbolcuları da listede bulunuyor. Bu isimler şöyle:

23. Jakup Slowik: 7 milyon 639 bin TL

73. Filip Damjanovic: 3 milyon 239 bin TL