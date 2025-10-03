Konyaspor'un 21 bloğu kapandı

PFDK'dan Konyaspor'a tribün cezası... Yeşil Beyazlı taraftarlara Kocaelispor maçı öncesi kötü haber.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Konyaspor’a tribün kapatma cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, toplam 21 tribün bloğundaki taraftarların kartları bloke edildi.

Cezaya konu olan bloklar şunlar:

Doğu Alt Tribün B, C, E, F
Doğu Üst Tribün A, B, E, F
Kuzey Alt Tribün B, E
Kuzey Üst Tribün H, J
Güney Alt Tribün D, B, C
Güney Üst Tribün B, C, D
Batı Alt Tribün A, B, C

KARTLAR DEVREDİLEBİLECEK

Bu bloklarda yer alan taraftarlar, Konyaspor’un 18 Ekim’de evinde oynayacağı Kocaelispor maçına giriş yapamayacak. Kombine sahibi taraftarlar ise kartlarını bir maçlığına devre edebilecek.

GÜMÜŞDAĞ'A CEZA YOK!

Öte yandan, Konyaspor maçının ardından sosyal medyada Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik açıklamalarda bulunan Başakşehir Kulübü ve Başkan Göksel Gümüşdağ hakkında herhangi bir disiplin cezası uygulanmadı. Karara Konyaspor taraftarları tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

