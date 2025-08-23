Koray Palaz: Türkiye bu çocukları konuşacak

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürsel, genç bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti.

Gürsel, oyuncuların konsantrasyonun iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kimle oynarsak oynayalım, saygı gösteriyoruz ve hep aynı konsantrasyonda olmamız lazım. Oyunu ciddiye alıp, kendi oyunumuzu hep geliştirmeye çalışıp, kendi futbol kültürümüzü sahaya yansıtmayı başardık. Güzel bir galibiyet oldu.

Önemli olan 3 puandı ve lige güzel bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah bu bir başlangıç olur, bundan sonra 3 puanlar daim olur. Onun için çok çalışmamız lazım. Bu uzun lig maratonunda daha önümüzde çok uzun yollar var. Bu da çok çalışarak inşallah olur.

Kalitemizi yukarı çekerek ve oyuncularımızı en kısa sürede kendi performanslarının en üstüne çıkararak, güzel galibiyetler almak için ne gerekiyorsa yapacağız."