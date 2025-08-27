Konyaspor maçı öncesi 900 bin euroya Göztepe işi bitirdi

Konyaspor maçı öncesi 900 bin euroya Göztepe işi bitirdi
Yayınlanma:
Süper Lig’de bu hafta Konyaspor’u Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlayacak olan Göztepe, transferdeki stratejik başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

İzmir temsilcisi, geçen sezon Southampton’dan kiraladığı Brezilyalı golcü Juan Silva’nın bonservisini sadece 900 bin Euro karşılığında alarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

23 yaşındaki Juan Silva ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, genç oyuncuyu bu sezon vitrine çıkararak hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç hedefliyor.
Kulüp yönetimi, Juan’ın potansiyelini değerlendirerek ileride yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

ROMULO ÖRNEĞİ

Göztepe’nin bu transfer politikası, geçtiğimiz sezon Brezilyalı forvet Romulo ile elde ettiği başarıyı hatırlatıyor. Atletico Paranaense’den 2.5 milyon Euro bonservisle alınan Romulo, kısa sürede parladı ve Alman ekibi Leipzig’e 20+5 milyon Euro bedelle transfer oldu. Juan Silva için de benzer bir yol haritası çiziliyor.

Ligin 2. haftasında Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Juan Silva, Fatih Karagümrük deplasmanını kaçırmıştı.
Cuma günü oynanacak Konyaspor maçında yeniden formasına kavuşacak olan genç golcü, teknik heyetin hücum planlarında kilit rol üstlenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

