Konyaspor Gine'ye geri gönderecek
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Konyaspor, denemeye aldığı ve bir haftadır takımla çalışan Bandian Conde için karar verildi.

Konyaspor, potansiyel yetenekleri kadrosuna katmak amacıyla genç yabancı futbolculara da kapılarını açmayı planlıyor.

BANDIAN CONDE DENEMEYE ALINMIŞTI

Yeşil-beyazlı ekip, Konya'ya getirdiği Bandian Conde'yi denemeye almıştı.

Bir haftadır takımla çalışan ve Kırşehir ile oynanan maçta süre alan 18 yaşındaki genç futbolcu için karar verildi.

Bandian Conde'nin Konyaspor antrenmanından görüntüsü

OLUMSUZ RAPOR VERİLDİ: GERİ DÖNECEK

TV 42 canlı yayınında konuşan Konyaspor Futbol Sorumlusu Oktay Erkek, Bandian Conde için teknik heyetin olumsuz rapor verdiğini ve geri göndereceklerini açıkladı.

SÜPER LİG'E 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 2 maçı da kazanmayı başardı.

Recep Uçar'ın öğrencileri, Eyüpspor'u 4-1 ve Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorlarla yendi.

Konyaspor'un Beşiktaş ile oynaması planlanan maç, Avrupa mücadelelerinden dolayı ertelenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

