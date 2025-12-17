Süper Lig’de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına hız veren Tümosan Konyaspor, Galatasaray forması giyen iki futbolcuyu gündemine aldı.

Sarı Kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu’nun ayrılıkları gündemdeyken, yeşil-beyazlıların bu oyuncular için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Berkan Kutlu takımda düşünülmüyor

2 İSİM DE GALATASARAY'DAN AYRILACAK

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu’ya Süper Lig’den talip çıktı. Konyaspor’un, iki futbolcu için ilgisini sürdürdüğü ifade edildi.

Ahmed Kutucu'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

Orta saha ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Konyaspor’un, Galatasaraylı oyuncuların yanı sıra Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile de ilgilendiği belirtildi.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN RAPORU

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada transfer hedeflerini şu sözlerle dile getirmişti:

En az 4 ya da 5 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Üç oyuncuda karar kıldık diyebiliriz. İki bölge için daha oyuncu bakıyoruz. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi oyuncularla görüşüyoruz. Planlamayı doğru yaparsak rahat bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum.

Çağdaş Atan'ın raporu doğrultusunda Konyaspor'un Galatasaray'a Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu için teklif yapması bekleniyor.