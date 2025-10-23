Konyaspor Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı

Konyaspor Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı
Yayınlanma:
Konyaspor ve Beşiktaş'ın karşılaştığı Süper Lig 3. hafta erteleme maçının VAR kaydı açıklandı.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ 2-0 KAZANDI

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık olduBeşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfried Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçın son bölümünde Tammy Abraham ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

TFF VAR KAYDINI AÇIKLADI

TFF YouTube kanalından Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı.

İşte VAR konuşmaları:

VAR: Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Ozan Ergün: Geliyorum.

VAR: Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için, kolu açık olduğu için sana tavsiyede bulundum. Bunu izleyip karar senin.

Ozan Ergün: Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Golü olana kadar.

VAR: Tabii ki.

Ozan Ergün: Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş.

VAR: Doğrudur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Spor
Inter Miami'den Lionel Messi kararı
Inter Miami'den Lionel Messi kararı
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı