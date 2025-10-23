Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu.

BEŞİKTAŞ 2-0 KAZANDI

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş ve Konyaspor PFDK'lık oldu

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilfried Ndidi ve 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçın son bölümünde Tammy Abraham ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

TFF VAR KAYDINI AÇIKLADI

TFF YouTube kanalından Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı.

İşte VAR konuşmaları:

VAR: Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Ozan Ergün: Geliyorum.

VAR: Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için, kolu açık olduğu için sana tavsiyede bulundum. Bunu izleyip karar senin.

Ozan Ergün: Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Golü olana kadar.

VAR: Tabii ki.

Ozan Ergün: Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş.

VAR: Doğrudur.