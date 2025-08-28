Koç'tan Zonguldakspor sürprizi

Koç'tan Zonguldakspor sürprizi
Zonguldakspor'da tanıdık isim göreve geri döndü. TFF 3. Lig temsilcisinde Abdülkerim Koç resmen altyapının başına geçti.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor, kulüp kültürünü yakından tanıyan bir ismi yeniden bünyesine kattı.
Kırmızı-Lacivertli camianın eski futbolcusu, antrenörü ve scoutu Abdülkerim Koç, altyapıdan sorumlu Gençlik ve Gelişim Direktörü olarak göreve başladı.

Abdülkerim Koç göreve başladı

Zonguldakspor’da daha önce farklı görevlerde bulunan Abdülkerim Koç, futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekipte ve scouting departmanında da önemli roller üstlenmişti.
Koç’un kulübe olan aidiyeti ve tecrübesi, altyapı yapılanmasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

REHBERLİK EDECEK

Yeni görevinde genç oyuncuların bireysel gelişim süreçlerini yakından takip edecek olan Koç, hem teknik hem mental açıdan altyapı futbolcularına rehberlik edecek. Kulüp yönetimi, bu hamleyle uzun vadeli başarıların temelini altyapıda atmayı hedefliyor.

Zonguldakspor’un bu stratejik ataması, yerel futbolun köklerine bağlı kalarak geleceğe yatırım yapma vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

