Kocaelispor'dan Galatasaray'a tarihi rest: Karar aldılar

Kocaelispor'dan Galatasaray'a tarihi rest: Karar aldılar
Kocaelispor'da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ve genel sekreter Eray Yazgan'ın açıklamalarının ardından yönetim kurulu tarihi bir karar aldı ve milletvekillerini de maça davet etti.

Galatasaray'dan Kocaelispor maçı öncesi yapılan açıklamalardan sonra yeşil siyahlı yönetimin aldığı karar ortaya çıktı.

Kocaelispor, ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray'ı 1-0 yenmişti. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçından sonra ilk maçta yaşananları unutmadıklarını söylemiş, genel sekreter Eray Yazgan da "Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir. Bu durum sadece Kocaelispor için değil, rekabet hâlinde olduğumuz tüm kulüpler için geçerli" demişti.

RESTİ ÇEKTİLER: TAM KADRO GELİYORLAR

Kocaelispor yönetimi bu açıklamalara karşılık resti çekerek, maçta olma kararı aldı. Özgür Kocaeli'deki habere göre; başkan Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri, mücadeleyi taraftarlarla birlikte deplasman tribününden takip edecekler.
Kocaelispor yönetiminin, Kocaeli milletvekillerine de çağrıda bulunarak karşılaşmayı birlikte izleme daveti yapacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

