Galatasaray Kocaelispor maçı öncesi büyük gerginlik: Böyle korkmayız

Süper Lig'de pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Kocaelispor maçı öncesi gerginlik tırmanıyor. Galatasaray'ın "Karşılığını vereceğiz" açıklamalarına Körfez ekibinden "Böyle korkmayız" yanıtı geldi.

Galatasaray maçı öncesinde Sarı - Kırmızılı yönetimden gelen “Kocaeli’de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz” sözleri Kocaelispor cephesinde karşılık buldu. Başkan Vekili Veli Başkurt, bu açıklamalara yanıt verdi.

YEMEK DAVETİ VE ÖNYARGI İDDİASI

Başkurt, Beyaz Futbol’a yaptığı açıklamada, “Galatasaray’a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu’nu yemeğe davet ettik. Kendileri katılmak istemedi. Biz herhangi bir terbiyesizlik yapmadık” ifadelerini kullandı.

“ŞİNANAY” TARTIŞMASI

Maç sonrası statta çalınan “Şinanay” şarkısına da değinen Başkurt, “Gayri ihtiyari taraftar istedi diye çalındı. Kendi statlarında da defalarca çalındı” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

"KORKUTAMAZLAR"

Kocaelispor’un amatör kümelere kadar düştüğünü hatırlatan Başkurt, “Bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar” dedi. Ayrıca, ilk maçtan sonra yapılan açıklamanın Türk futbolunun genel durumu üzerine olduğunu, Galatasaray’a yönelik bir düşmanlık taşımadığını vurguladı.
Kocaelispor cephesinden gelen bu açıklamalar, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesinde tansiyonu yükseltirken, iki kulüp arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

