Kocaelispor'dan 100 milyonluk ödeme

Yayınlanma:
Kocaelispor, futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da, futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

''BUGÜN İTİBARIYLA YAPILMIŞTIR''

Yeşil-siyahlı kulüp, sporcuların peşinat, maaş hak edişleri ve birikmiş prim alacaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol takımımızın peşinat, maaş hak edişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon lira ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haberGalatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haber

KOCAELİSPOR'UN FORM DURUMU

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor, Süper Lig'de 13 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 4 galibiyet alan Kocaeli ekibi, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

KOCAELİSPOR'UN RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ

Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

28 Kasım Cuma (yarın) Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

