Kocaelispor'a 150 milyon gerekiyor: Genç tarih verdi

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un, armasını, adını bırakmadan herkesin "bittiler" dediği noktadan camianın enerjisiyle geri dönerek Türk futbol tarihine altın harflerle geçtiğini belirtti.

Genç, 16 yıl aradan sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa hedeflerini sağlayabilmek için enerjik, hırslı ve ligi bilen teknik kadronun, herkesin beğenisini kazanan yüzde 100'e yakın başarı isabeti olan transferler yaptıklarına değinerek, "İlk 3 maçta istediğimiz puan ve puanları alamasak da oynadığımız futbol bizi gelecek için fazlasıyla umutlandırıyor. Herkesin takdirini kazanan taraftarımızın coşkusuyla bizim için yeni başladığına inandığımız sezonda puanlar, galibiyetler almaya hazırız. Kocaelispor efsanesi kimsenin kuşkusu olmasın tüm sporseverlerin zihnine tekrar kazınacaktır. Ancak tam kritik virajda olduğumuz dönemde kulübümüzün ekonomik yapısına dair çıkan haberler ve bu haberlerin nasıl oluştuğuna dair duyduğumuz kaygıları sizinle paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Genç, takımın konsantrasyonunun bozulmaması ve camianın enerjisinin düşmemesi için bu süreci sessiz sedasız sürdürmek istediklerini ancak kamuoyuna sağlıklı bilgi vermenin de önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Kulübün "acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyon liralık ödeme taahhüdü"nün bulunduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti: