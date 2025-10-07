Kocaelispor taşınıyor

Kocaelispor’da uzun süredir gündemde olan kulüp binası sorunu nihayet çözüme kavuşuyor. İ

zmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yıllardır hizmet veren kulüp binası, artık Kocaeli Stadyumu’na taşınıyor.

Bu değişim, hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar açısından yeni bir dönemin de başlangıcı olarak dikkat çekti.

Kocaelispor Stadı'na toprak kayması önlemi

YENİ ADRES BELLİ OLDU

Yeni kulüp binası, stadyumun Kuzey Kale arkası tribününde, futbolcular ve ailelerinin ağırlandığı locanın altındaki ara katta konumlanacak.

Bu alan, Kocaelisporlu taraftarlara doğrudan hizmet verecek şekilde düzenleniyor.

Kocaelispor'da taşınma telaşı yaşanıyor

Böylece kulüp, maç günlerinde taraftarla daha yakın temas kurabilecek ve organizasyonlarını stadyum merkezli yürütebilecek.

SORUN ÇÖZÜLECEK

Kocaelispor’un yıllardır karşı karşıya kaldığı mekânsal sıkıntı, bu taşınmayla birlikte kısmen de olsa giderilmiş olacak. Kulüp yönetimi, daha işlevsel ve erişilebilir bir yapı kurarak hem profesyonel operasyonlarını kolaylaştırmayı hem de taraftarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor.