Kocaelispor Stadı'na toprak kayması önlemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı çevresinde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un artan taraftar ilgisiyle birlikte stat çevresindeki altyapı ihtiyaçları da yeniden şekillendiriliyor.

TOPRAK KAYMASI ÖNLEMİ ALINDI

Düzenleme kapsamında 3 bin 570 metreküp toprak serimi gerçekleştirilirken, olası toprak kaymalarına karşı şevlendirme çalışmaları da başlatıldı. Bu uygulama sayesinde hem erozyon riski azaltılacak hem de bölgenin güvenliği artırılacak. Sonraki aşamada ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarıyla alanın estetik görünümü tamamlanacak.

TRAMVAY HATTI GELİYOR

Stat çevresindeki düzenlemeler, yakın zamanda hizmete girecek olan Alikahya Tramvay Hattı ile entegre şekilde planlandı. Bu hat sayesinde Kocaeli Stadı’na ulaşım daha hızlı ve konforlu hale gelecek.

300 ARAÇLIK OTOPARK DEVREDE

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte taraftar yoğunluğuna cevap vermek amacıyla planlanan 300 araçlık otopark da kısa sürede tamamlandı. TEM Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım imkânı sağlayan bu otopark, hem ev sahibi hem de misafir takım taraftarlarının stada erişimini daha düzenli hale getirdi.