Kocaelispor Stadı'na toprak kayması önlemi

Kocaelispor Stadı'na toprak kayması önlemi
Yayınlanma:
Süper Lig'e 16 yıl sonra yeniden merhaba diyen Kocaelispor'da stat konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı çevresinde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un artan taraftar ilgisiyle birlikte stat çevresindeki altyapı ihtiyaçları da yeniden şekillendiriliyor.

TOPRAK KAYMASI ÖNLEMİ ALINDI

Düzenleme kapsamında 3 bin 570 metreküp toprak serimi gerçekleştirilirken, olası toprak kaymalarına karşı şevlendirme çalışmaları da başlatıldı. Bu uygulama sayesinde hem erozyon riski azaltılacak hem de bölgenin güvenliği artırılacak. Sonraki aşamada ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarıyla alanın estetik görünümü tamamlanacak.

40 yıllık Türk kulübünün ismini değiştirdiler40 yıllık Türk kulübünün ismini değiştirdiler

TRAMVAY HATTI GELİYOR

Stat çevresindeki düzenlemeler, yakın zamanda hizmete girecek olan Alikahya Tramvay Hattı ile entegre şekilde planlandı. Bu hat sayesinde Kocaeli Stadı’na ulaşım daha hızlı ve konforlu hale gelecek.

kocaelistatcalisma.webp
Kocaelispor Stadı'ndaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor

300 ARAÇLIK OTOPARK DEVREDE

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte taraftar yoğunluğuna cevap vermek amacıyla planlanan 300 araçlık otopark da kısa sürede tamamlandı. TEM Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım imkânı sağlayan bu otopark, hem ev sahibi hem de misafir takım taraftarlarının stada erişimini daha düzenli hale getirdi.

Kaynak:Özgür Kocaeli

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı