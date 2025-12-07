Kocaelispor Kasımpaşa'ya takıldı

Kasımpaşa'yı konuk eden Kocaelispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Kocaelispor, 8. sırada yer aldı. 14 puandaki Kasımpaşa ise 14. sıraya yükseldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 82 Petkovic), Nonge (Dk. 59 Can Keleş), Churlinov (Dk. 81 Rivas), Serdar Dursun

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 85 Szalai), Yusuf Barası (Dk. 69 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza, Dk. 69 Yusuf Barası (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

