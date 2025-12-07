Kocaelispor Kasımpaşa'ya takıldı
Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Kocaelispor, 8. sırada yer aldı. 14 puandaki Kasımpaşa ise 14. sıraya yükseldi.
DETAYLAR
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 82 Petkovic), Nonge (Dk. 59 Can Keleş), Churlinov (Dk. 81 Rivas), Serdar Dursun
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 85 Szalai), Yusuf Barası (Dk. 69 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)
Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza, Dk. 69 Yusuf Barası (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
Kaynak:Haber Merkezi / AA