Kocaelispor Beşiktaş ile anlaştı

Kocaelispor, orta sahasını güçlendirecek.

KOCAELİSPOR VE BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI

Özgür Kocaeli’de yer alan habere göre; Kocaelispor, geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Tayfur Bingöl transferinde Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Haberin devamında, Kocaelispor’un Tayfur Bingöl’ü bugün açıklamasının beklendiği yazıldı.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor ile toplam 33 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 5 gol attı ve 1 de gol pası verdi.

Bu sezon Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's maçlarında toplam 2 maça çıkan Tayfur Bingöl, gol veya asist katkısı yapamadı.

SÜPER LİG’E İYİ BAŞLANGIÇ YAPAMADI

Kocaeli ekibi, Süper Lig’de Trabzonspor ve Samsunspor’a 1-0’lık skorlarla mağlup oldu ve ligde galibiyet sevinci yaşayamadı.

RAKİP FENERBAHÇE

Selçuk İnan’ın öğrencileri, Süper Lig’in 3. haftasında yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.30’da başlayacak.