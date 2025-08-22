Kocaelispor Beşiktaş ile anlaştı

Kocaelispor Beşiktaş ile anlaştı
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Kocaelispor, Beşiktaş’tan transfer yapmaya hazırlanıyor.

Kocaelispor, orta sahasını güçlendirecek.

KOCAELİSPOR VE BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLADI

Özgür Kocaeli’de yer alan habere göre; Kocaelispor, geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Tayfur Bingöl transferinde Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

tayfur-002.jpg

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Haberin devamında, Kocaelispor’un Tayfur Bingöl’ü bugün açıklamasının beklendiği yazıldı.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor ile toplam 33 maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 5 gol attı ve 1 de gol pası verdi.

Bu sezon Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's maçlarında toplam 2 maça çıkan Tayfur Bingöl, gol veya asist katkısı yapamadı.

SÜPER LİG’E İYİ BAŞLANGIÇ YAPAMADI

Kocaeli ekibi, Süper Lig’de Trabzonspor ve Samsunspor’a 1-0’lık skorlarla mağlup oldu ve ligde galibiyet sevinci yaşayamadı.

RAKİP FENERBAHÇE

Selçuk İnan’ın öğrencileri, Süper Lig’in 3. haftasında yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.30’da başlayacak.

Kaynak:Özgür Kocaeli

