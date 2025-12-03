Kocaelispor 2-1 kazandı
Kocaelispor, Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek gruplara kaldı.
Maça hızlı başlayan Kocaelispor, 5. dakikada Nonge'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Furkan Gedik'in golüyle öne geçti.
41. dakikada sağdan Samet Yalçın, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu penaltı noktasındaki Ahmet Sağat'a bıraktı. Bu futbolcu da farkı açtı: 0-2.
Kocaelispor, maçın ilk yarısını da 2-0 önde tamamladı.
90+1'DE KARACABEY BELEDİYE FARKI İNDİRDİ
90+1. dakikada Sedat Cengiz'in ceza sahasının sağında kullandığı serbest vuruşta, Nejdet Nezir Bilin, Gökhan Değirmenci'nin uzaklaştıramadığı topu filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kocaelispor, gruplarda yer alma hakkı elde etti.
Stat: Karacabey M.Fehmi Gerçeker
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Pekmezci, Mücahid Adem Çelebi
Karacabey Belediyespor: Recep Tayip Kaya, Mehmet Arda Aşnı (Dk. 46 Kayra Palabıyık), Nejdet Nezir Bilin, Ökkeş Karaoğlu (Dk. 69 Fatih Eren), Furkan Üstünbağ, Berke Özgün, Oğul Dora Şimşek (Dk. 46 Atamer Bilgin), Talha Yünkuş (Dk. 46 Abdullah Balıkçı), Sedat Cengiz, Berke Erdemer (Dk. 69 İbrahim Can Köse), Azat Çakar
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Syrota, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Balogh, Keita (Dk. 60 Mustafa Ege Bilim), Nonge (Dk. 70 Esat Yusuf Narin), Samet Yalçın, Rivas (Dk. 86 Muhammet Efe Küçük), Furkan Gedik, Ahmet Sağat
Goller: Dk. 5 Furkan Gedik, Dk. 41 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90+1 Nejdet Nezir Bilin (Karacabey Belediyespor)