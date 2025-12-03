Kocaelispor 2-1 kazandı

Kocaelispor 2-1 kazandı
Yayınlanma:
Kocaelispor, Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda gruplara yükseldi.

Kocaelispor, Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek gruplara kaldı.

Maça hızlı başlayan Kocaelispor, 5. dakikada Nonge'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Furkan Gedik'in golüyle öne geçti.

41. dakikada sağdan Samet Yalçın, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu penaltı noktasındaki Ahmet Sağat'a bıraktı. Bu futbolcu da farkı açtı: 0-2.

Kocaelispor Başkanı'ndan Serdar Dursun açıklaması: Derbiden paylaşım yapmıştıKocaelispor Başkanı'ndan Serdar Dursun açıklaması: Derbiden paylaşım yapmıştı

Kocaelispor, maçın ilk yarısını da 2-0 önde tamamladı.

90+1'DE KARACABEY BELEDİYE FARKI İNDİRDİ

90+1. dakikada Sedat Cengiz'in ceza sahasının sağında kullandığı serbest vuruşta, Nejdet Nezir Bilin, Gökhan Değirmenci'nin uzaklaştıramadığı topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kocaelispor, gruplarda yer alma hakkı elde etti.

Stat: Karacabey M.Fehmi Gerçeker

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Pekmezci, Mücahid Adem Çelebi

Karacabey Belediyespor: Recep Tayip Kaya, Mehmet Arda Aşnı (Dk. 46 Kayra Palabıyık), Nejdet Nezir Bilin, Ökkeş Karaoğlu (Dk. 69 Fatih Eren), Furkan Üstünbağ, Berke Özgün, Oğul Dora Şimşek (Dk. 46 Atamer Bilgin), Talha Yünkuş (Dk. 46 Abdullah Balıkçı), Sedat Cengiz, Berke Erdemer (Dk. 69 İbrahim Can Köse), Azat Çakar

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Syrota, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Balogh, Keita (Dk. 60 Mustafa Ege Bilim), Nonge (Dk. 70 Esat Yusuf Narin), Samet Yalçın, Rivas (Dk. 86 Muhammet Efe Küçük), Furkan Gedik, Ahmet Sağat

Goller: Dk. 5 Furkan Gedik, Dk. 41 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90+1 Nejdet Nezir Bilin (Karacabey Belediyespor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Spor
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'de efsane tartışması başlattı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'de efsane tartışması başlattı
Galatasaray'dan suç duyurusu
Galatasaray'dan suç duyurusu
Ülker sattı Koç aldı: Milyonlarca dolar saydı
Ülker sattı Koç aldı: Milyonlarca dolar saydı