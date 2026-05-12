KFY seçimde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı

Süper Lig’i 2. sırada noktalayacak olan Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurula çevrildi.

Seçimde Hakan Safi’ye karşı yarışacak olan Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ederken sürpriz bir destek açıklaması geldi.

KFY AZİZ YILDIRIM'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe taraftar gruplarından Kalplerinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar (KFY) yaklaşan seçimlerde Aziz Yıldırım’a destek vereceklerini duyurdu.

Kararı sosyal medyadan açıklayan KFY şu ifadeleri kullandı:

Kalplerinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar olarak, yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Sayın Aziz Yıldırım beyefendiyi destekleme kararı almış bulunmaktayız.

​Camiamıza hayırlı olsun; kazanan Fenerbahçe’miz olsun...

DERNEK VE TARAFTARLARA SESLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, dernek ve taraftarlara seslenmişti. Kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını söyleyen Aziz Yıldırım, birleşme çağrısında bulunmuştu.

FENERBAHÇE 2000 DERNEĞİ DE DESTEK VERECEK

Bu çağrı üzerine bir açıklama yapan Fenerbahçe 2000 Derneği de seçimlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini ilan etmişti.