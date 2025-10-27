Kevin De Bruyne 2025'i kapattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne'un sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kevin De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 yendiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
"YIRTIP TESPİT EDİLDİ"
Napoli Kulübü'nden yapılan açıklamada "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı" ifadeleri kullanıldı.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızın yıl bitmeden sahalara dönemeyeceği belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter Napoli'ye boyun eğdi
Premier Lig'de 10 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı futbolcu, sezon başında Napoli'ye transfer olmuştu.