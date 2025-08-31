Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'da olacağı saat belli oldu.

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, milli futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

A Spor'un haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun 17.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

BENFICA AÇIKLADI

Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ENGEL OLMAYACAK

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Fenerbahçe'ye engel olmayacaklarını açıkladı.

Yazgan konuyla ilgili, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda.

Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor.

Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

