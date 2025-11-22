Kerem Aktürkoğlu'nun başını Galatasaraylılar yaktı

Süper Lig ekiplerinden Fenebahçe’de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter filminin yapımcı şirketi Warner Bros’tan gelen haberle şaşkına döndü.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA TELİF DAVASI

ABD merkezli yapım şirketi Kerem Aktürkoğlu’nun attığı goller sonrası yaptığı Harry Potter sevinci ve filmlere özgü sahneleri kullanması nedeniyle telif davası açtı.

ŞİKAYET EDEN KİŞİ GALATASARAY TARAFTARI ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu’na telif davası açılması futbolseverleri şaşkına çevirirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi’nden Yüksel Aytuğ’un yazısına göre, Kerem Aktürkoğlu’nu yapım şirketine ihbar eden kişi bir Galatasaray taraftarı çıktı.

Bahis operasyonunda kırmızı bülten kararı: Eski milli futbolcunun mal varlıklarına el koyuldu

Kerem Aktürkoğlu’nun filmle ilgili bir paylaşımını alıntılayıp Warner Bros’u etiketleyen taraftar, "Olası bir telif hakkı ihlali konusunu dikkatinize sunmak için yazıyorum. Aşağıdaki bağlantıda yer alan bu bölüm, Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter filmlerinden bir diziyi taklit etmek ve/veya kopyalamak için kullandığı bir video kliptir ve hakları Warner Bross.'a aittir. Bu bildirimi incelemeniz ve uygun gördüğünüz her türlü işlem için göndermenizi rica ediyorum” sözlerini sarf etti.