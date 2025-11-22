Bahis operasyonunda kırmızı bülten kararı: Eski milli futbolcunun mal varlıklarına el koyuldu

Bahis operasyonunda kırmızı bülten kararı: Eski milli futbolcunun mal varlıklarına el koyuldu
Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunması, yasadışı bahis sitesi reklamı yapması suçlarından kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Şüpheli Batuhan Karadeniz'in (yurtdışında firari olduğu tespit edilen) sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunması, yasadışı bahis sitesi reklamı yapması (batuwin.com vb.) şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak;

Şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el konulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır.

Soruşturma titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

GÜRCİSTAN’DA YAŞIYOR

Gürcistan’da yaşadığı bilinen Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis yayınlarının yanı sıra Youtube kanalında futbol yorumculuğu da yapıyor.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen Batuhan Karadeniz, 2007 yılında A takıma yükseldi. Ancak disiplinsiz tavırları nedeniyle gittiği kulüplerde pek tutunamayan Batuhan Karadeniz, Trabzonspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Adana Demirspor gibi takımlarda da forma giydi. Karadeniz, 2022 yılında Van Spor forması giyerken futbolculuk kariyerini noktaladı.

