Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 1 milyon euro

Benfica'da forma giyerken attığı golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eden Kerem Aktürkoğlu bu kez Sarı Lacivertli forma ile taraftarlarını sevince boğdu.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart’ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Maçın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu, hem doğum gününü kutladı hem de takımına kritik bir zafer ve önemli bir gelir kazandırdı.

Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı

21 Ekim’de 27 yaşına giren Kerem, Stuttgart karşısında penaltıdan attığı golle galibiyeti getirdi. Bu gol, Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 maçta 3. golü oldu. Daha önce Nice karşısında 2 golle yıldızlaşan milli futbolcu, Avrupa sahnesinde etkisini artırıyor.

Kerem Aktürkoğlu attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, takımın gelişim sürecine ve taraftar desteğine vurgu yaparak şunları söyledi:

Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak.

Gol attığım için mutluyum.

Müthiş bir atmosfer vardı.

Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık.

Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız.

180 DAKİKADA YAKLAŞIK 1 MİLYON EURO

UEFA Avrupa Ligi’nde her galibiyet için kulüplere 450 bin Euro prim veriliyor.

Kerem’in golleriyle kazanılan Nice ve Stuttgart maçları sayesinde Fenerbahçe toplamda 900 bin Euro (yaklaşık 44 milyon TL) gelir elde etti. Yaklaşık 1 milyon euroyu kasasına koyan Fenerbahçe'de morallar de üst seviyeye çıktı.

Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı tribünleri boşaltmayarak futbolcularla zaferi kutladı. Kerem’in performansı ve takımın mücadele gücü, Sarı Lacivertli taraftarlara gelecek için umut verdi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

4. HAFTA

6 KASIM PERŞEMBE

23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE



5. HAFTA

27 KASIM PERŞEMBE

20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC



6. HAFTA

11 ARALIK PERŞEMBE

23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE



7. HAFTA

22 OCAK PERŞEMBE

20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA



8. HAFTA

29 OCAK PERŞEMBE

23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE