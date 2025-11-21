Kerem Aktürkoğlu'nda Galatasaray detayı: İhtar çekmişler

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinçlerinde Harry Potter sevinci yapması başına dert oldu.

Hollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entartainment Inc., İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Harry Potter”, “Hogwarts” ve “Gryffindor” gibi birçok ifadenin Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli markalar olduğunu hatırlattı ve telif davası açtı.

Başvuruda, bu markaların yalnızca kitap ve film serileriyle sınırlı kalmadığı, dünya genelinde büyük tanınırlığa ve yüksek bir ticari değere sahip olduğu vurgulandı.

Mahkemeye iletilen dosyada marka tescil bilgileri tablo halinde sunularak, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında bu markalara doğrudan göndermeler yaptığı belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelerde, milli futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı aktarıldı. Warner Bros, bu materyallerin hiçbir izin alınmadan paylaşılmasının hem telif hem de marka haklarının ihlali niteliği taşıdığını belirtti. Şirket, tüm bu kullanımın Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarına aykırı olduğunu, ayrıca Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde haksız rekabet sayıldığını ifade etti.

Warner Bros, mahkemeden futbolcunun Instagram’daki ilgili Reels videosu ile X platformundaki paylaşımlarının uzman bir bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait müzik, karakter, logo ve diğer görsel unsurların gerçekten kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini istedi.

Dilekçede ayrıca, bu bilirkişi incelemesinin futbolcuya önceden bildirim yapılmadan yürütülmesi gerektiği de vurgulandı.

GALATASARAY'A DA İHTAR ÇEKMİŞLER

Aynı şirketin daha önce de Galatasaray'a ihtar çektiği ortaya çıktı. Sabah'tan Mevlüt Tezel'in haberine göre; Warner Bros daha önce de Fred Çakmaktaş görseli kullanıp pankart açtığı için Galatasaray'a ihtar göndermiş!

Tezel yazısında, "Elbette telif hakları önemli ama milyarlarca insanın severek takip ettiği kurgusal karakterlerin hareketlerinin taklit edilmesinden bile para kazanmaya çalışmak insanı dehşete düşürüyor! Koskoca şirketler kendilerini rezil ediyorlar. Aslında telif davaları devasa bir sektör. Sadece bu işten para kazanan yüz binlerce avukat var. Şirketler yetki veriyorlar, avukatlar daha çok kazanmak için bazen sinekten yağ çıkarıyorlar! Öte yandan Kerem gol attıktan sonra Harry Potter'ın sihir hareketini yaparken bir maddi kazanç elde etmiyor ki! Aksine bu kurgusal karakterin reklamını yapıyor, onu çocuklara hatırlatıyor ve filmin daha çok izlenmesini sağlıyor. Kerem dava açsa daha haklı pozisyonda olur" ifadelerini kullandı.