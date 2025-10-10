Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray göndermesi! "Seni besleyen"

Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray göndermesi! "Seni besleyen"
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Bafetimi Gomis'ten eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili sert eleştiri geldi.

Galatasaray’da üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan eski golcü Bafetimbi Gomis, SporON YouTube kanalında Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Kerem Aktürkoğlu hakkında samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gomis’in sözleri, hem geçmişe dair anıları hem de güncel futbol gündemine dair yorumlarıyla dikkat çekti.

"OSIMHEN'I AL HILAL'E ÖNERDİM"

Gomis, Suudi Arabistan’da forma giydiği dönemde Al Hilal yönetimine Victor Osimhen’i önerdiğini şu sözlerle anlattı:

Galatasaray’ın Osimhen’i transfer edeceğini düşünmüyordum.
Al Hilal’de oynadığım dönemde onlara ‘Bir forvet alacaksanız, aradığınız isim Osimhen olabilir’ demiştim. Araştırmalar sonrası ikna oldular.

Osimhen polise ifade verdiOsimhen polise ifade verdi

Ancak Galatasaray’ın Osimhen’e ilgisinin ortaya çıkmasıyla Gomis geri adım attığını belirtti ve şunları söyledi:

Galatasaray istekli görünce konudan çıktım.
Sonuçta menajer değilim, sadece fikir belirtmiştim. Galatasaray ile olan ilişkim nedeniyle bu konuda geri durmayı tercih ettim.”

Gomis'ten Icardi sözleri

ICARDI SÖZLERİ

Gomis, Galatasaray’daki kısa ama etkili dönemini Mauro Icardi ile kıyaslayarak duygusal ifadeler kullandı:

Mauro benden çok daha uzun süre burada oynadı.
Üç sezon üst üste şampiyonluklar kazandı.
Benim dönemim kısa sürdü ama Galatasaray’da oynama şansı bulmak benim için unutulmazdı.

Gomis'ten Kerem'e sert eleştiri

Galatasaray'da bir dönem beraber forma giydiği Kerem Aktürkoğlu’nun son dönemdeki açıklamalarına da değinen Gomis, genç oyuncuya yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

Kerem’in söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca’da bir söz vardır:
‘Seni besleyen ele vurma.’
Alt liglerden gelen oyuncular, büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyor. Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimine katkı sağladı.
Bu geçiş daha iyi yapılabilirdi.

