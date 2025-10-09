Osimhen polise ifade verdi

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in Lille'den Napoli'ye transferiyle ilgili soruşturma yürüten İtalyan mali polisine ifade verdiği belirtildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 2020 yaz transfer döneminde kendisini Napoli'ye transferine zorladığını ileri süren Osimhen, Hürriyet'teki habere göre şu ifadeleri kullandı:

- O dönemde menajerliğimi yapan Jean Gerard bana Napoli’nin ilgisini anlattı. Tek düşündüğü şey transferin gerçekleşmesiydi. Babam hastaydı, ben ise sadece onun durumunu öğrenmek istiyordum. Futbol ikinci plandaydı. Gerard beni Nice’e çağırdı. Orada Luis Campos ve Lille Başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli’ye gideceğimi, iki kulüp arasında anlaşma olduğunu söylediler. Ancak benim hiçbir bilgim yoktu.

- Babam öldüğünde Lille ve menajerime çok kızgındım. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım. Sırf Lille başkanına saygımdan Napoli’ye gittim ama hiçbir şeye imza atmayacaktım. Orada teknik direktörle konuştum, ardından Capri’de De Laurentiis’le buluştum. Şehirden, kulüpten bahsetti ama Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuştuklarını anlamıyordum. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu, ancak elimde hiçbir belge yoktu.

"SİNİRLENDİM FRANSA'YA DÖNMEK İSTEDİM"

- Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim. ‘Bende yok’ dedi. Başkan bana tam tersini söylemişti. Sonra bana bir kağıt gösterdi, ama bu sözde bir anlaşmaydı. Çok sinirlendim, Fransa’ya dönmek istedim. Lopez’den izin alıp Paris’e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkimi bitirdim.

Osimhen'in fotoğrafı Galatasaraylıları çıldırttı!

- Napoli’nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D’Avila’nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille’de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.

- Ailevi ihtiyaçlarım vardı. Bu nedenle 2021 sonundan beri birlikte çalıştığım menajer Roberto Calenda'dan 550 bin euro borç istedim. Bu parayı geri ödeyeceğime dair söz verdim.