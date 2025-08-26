Kerem Aktürkoğlu yanıtı akılları karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu yanıtı akılları karıştırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu konusunda Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'dan akılları karıştıran bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, katıldığı Derin Futbol programında hem sezonun başlangıcını değerlendirdi hem de transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle Benfica eşleşmesi ve Kerem Aktürkoğlu iddiası gündem yarattı ve Akın'ın sözleri akılları karıştırdı.

Sarı-lacivertli takımın sezona iyi başladığını belirten Akın, eksik maç nedeniyle puan farkının yanıltıcı olduğunu ifade etti.
Taraftarın takıma olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Akın, Benfica ile oynanacak kritik karşılaşma için iddialı konuştu:

Güzel bir başlangıç yaptık ama bir maç eksiğimizin olması kötü.
Puan farkı çok büyük değil, kapanır.
Daha sezonun başındayız.
Taraftar gayet iştahlı.
Benfica’yı da elersek çok çok iyi olur.

hamdi-akin.webp
Hamdi Akın'ın yanıtı akılları karıştırdı

Akın’ın Benfica hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Portekiz ekibini küçümseyen ifadeleri dikkat çekti:

Her şey olur.
Her şey olabilir.
Çok rahatlıkla geçebiliriz.
Niye geçmeyelim!
Ne var ki Benfica’da? Gördünüz işte burada.
Çok da önemli bir takım değil.
Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya...

Transfer sürecinin zorluklarına da değinen Akın, özellikle Benfica’nın oyuncu bırakma konusundaki tutumunu örnek gösterdi:

Transfer yapmak kolay olmuyor.
Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor.
Benfica bırakmıyor mesela.

Programda kendisine yöneltilen “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise akılları karıştıran bir yanıt verdi:

İnşallah.

Bu açıklama, Fenerbahçe’nin milli oyuncuya ilgisinin sürdüğüne dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

