Kerem Aktürkoğlu oyunu ortaya çıktı

Yayınlanma:
Benfica ile Fenerbahçe arasında Kerem Aktürkoğlu transferi haftalar süren görüşmelerin ardından kritik bir dönemece girerken, işler son anda tamamen değişti.

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Kerem Aktürkoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Hafta başında Fenerbahçe ile anlaşmanın neredeyse tamamlandığı belirtilirken, bu durum birkaç saat içinde dramatik şekilde geriye döndü.
Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, Salı sabahına kadar süren uzun bir toplantının ardından oyuncunun satışı konusunda tüm kapıları kapattı, böylece "Harry Potter da Luz" lakaplı Aktürkoğlu kadroya bağlı kaldı.

BENFICA'NIN ZİHİN OYUNU

Fenerbahçe ile gerçekleşen transfer görüşmeleri sırasında Aktürkoğlu, Türkiye'ye transfer görüşmelerinin sürdüğü esnada gitti.
Şampiyonlar Ligi play off maçı için İstanbul'da bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe karşılaşması sonrası Portekiz'e dönmesi şaşkınlık yarattı.
Yaşanan bu durum Benfica yönetimi tarafından bilinçli bir stratejik adım olarak değerlendirildi.
Record muhabiri Vítor Pinto, bu hareketi “Benfica’nın bir zihin oyunu” olarak niteledi.

keremakturkoglu.jpeg

Benfica Başkanı Rui Costa, görüşmelerin devam ettiği dönemde bile son kararı vererek Aktürkoğlu’nun satılmayacağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

