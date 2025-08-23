Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı futbolcuların başını yaktı

Kanat takviyesi için Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Benfica ile bonservis bedeli için pazarlık ediyor.

Galatasaray’da kaptanlık yapmış bir ismin Fenerbahçe ile anlaşması sarı-kırmızılıları kızdırırken yönetimden beklenen karar geldi.

ÖZEL MADDE KOYDURACAK

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu gelişmesinden sonra yapacağı anlaşmalarda "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz" maddesini ekletecek.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE GALATASARAY KABUL ETMİŞTİ

Victor Osimhen’i kadrosuna katan Galatasaray’da Napoli ile yaptığı anlaşmada 3 yıl boyunca Serie A’ya transfer olamaz” maddesini kabul etmişti.