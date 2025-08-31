Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin transferi için anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a geldi.

“İMZAYI ATTI ÇUBUKLUYU GİYDİ”

Milli futbolcuya, Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi eşlik etti. Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe formalı bir paylaşımını yapan Hakan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!"dedi.

GALATASARAY ZORLUK ÇIKARMADI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun Avrupa listesine yazılıp yazılamayacağına dair tartışmalar yaşanırken Galatasaray konuya dair bir zorluk çıkarmayacaklarını duyurdu.

Genel Sekreter Eray Yazgan açıklamasında "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz” demişti.