Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi: Uçaktan ilk fotoğraf geldi

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi ve kameralara poz verdi.

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertiler, milli futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞ PLANI DEĞİŞTİ: 21.00'DE İSTANBUL'DA!

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00'de Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olması bekleniyordu ancak uçuş planında değişiklik yapıldı.

Milli futbolcu saat 21.00'de İstanbul'da olacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, uçaktan fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.

kerem2.jpg
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi
kerem1.jpg
Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Safi
whatsapp-image-2025-08-31-at-17-31-27-001.jpeg
Kerem Aktürkoğlu'nun uçaktan fotoğrafı

