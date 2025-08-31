Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi: Uçaktan ilk fotoğraf geldi

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertiler, milli futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞ PLANI DEĞİŞTİ: 21.00'DE İSTANBUL'DA!

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00'de Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olması bekleniyordu ancak uçuş planında değişiklik yapıldı.

Milli futbolcu saat 21.00'de İstanbul'da olacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, uçaktan fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi

Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Safi