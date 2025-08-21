Kerem Aktürkoğlu defteri kapandı

Kerem Aktürkoğlu defteri kapandı
Yayınlanma:
Portekiz basını, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını iddia etti.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu, temsilcimizin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica oynadığı maçta ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe ve Benfica arasında görüşmeler devam ederken Portekiz basınından milli futbolcunun transferine dair flaş bir iddia geldi.

Record gazetesinin genel yayın yönetmeni Sergio Krithinas, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programına konuk oldu ve transfere dair açıklamalarda bulundu.

''KEREM FENERBAHÇE'YE GİTMEYECEK''

Sergio Krithinas'ın sözleri şu şekilde:

“Kerem, Fenerbahçe'ye gitmeyecek. Benfica'da kalıyor. Pazartesi günü kulüpler düzeyinde bir görüşme yapıldı.

Fenerbahçe, eski rakamlara dönmesine karşın, Benfica oyuncuyu satmama kararı verdi.

Bruno Lage takımda kalmasını istedi. Şu anda Benfica'da Kerem tarzında bir oyuncu yok.

Armindo Bruma sakat ve sezonu kapattı. Özellikle daha hızlı hücum yapılması gereken maçlarda Kerem, Lage'nin işini çok kolaylaştırıyor. Geçen sezon en çok maç yapan futbolculardandı.

Kayda değer gol ve gol pası oranı var. Önemli bir oyuncu ve satılmayacak.

Benfica'nın futbolcusu olarak devam edecek. Bu kesin karar.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

