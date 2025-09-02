Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesiyle Bodrum FK 113 bin euro kazandı.

A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu, geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda attığı golle elenmesine neden olduğu Fenerbahçe'ye aynı hafta içinde 22.5 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bonservisle imza attı.

BODRUM FK 113 BİN EURO KAZANDI

8 yıl önce takımda oynayan Kerem'den para kazanmaya devam eden Bodrum FK, 113 bin Euro daha UEFA Dayanışma Bedeli daha aldı. Kerem'in eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da yine dayanışma payına hak kazandı.

27 MAÇTA 4 GOL ATMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu 2016-2017 sezonunda Bodrum ekibinde 27 maçta forma giyerek 4 gol atmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

