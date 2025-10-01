Kayyum atanan Kasımpaşa'dan Liverpool paylaşımı

Galatasaray'a 1-0 mağlup olan İngiliz devi Liverpool Kasımpaşa'nın tesislerinde bugün antrenmana çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, İstanbul’da ağırladığı İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle gelen galibiyet, sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaratırken, Liverpool cephesinde ise toparlanma süreci başladı.

Maçın ardından İstanbul’da kalmayı tercih eden Liverpool kafilesi, ertesi gün ilk antrenmanını Kasımpaşa’nın tesislerinde gerçekleştirdi.

KASIMPAŞA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

İngiliz ekibinin İstanbul’daki idman adresi olarak Kasımpaşa’yı seçmesi dikkat çekti. Dün akşam saatlerinde Kasımpaşa'ya kayyum atanmıştı. Kasımpaşa kulübü sosyal medya hesabından Liverpool'un antrenman fotoğraflarını paylaştı.

Liverpool Kasımpaşa'nın tesislerinde çalıştı

Teknik ekip, Galatasaray karşısındaki mağlubiyetin ardından oyuncularını mental ve fiziksel olarak yeniden hazırlamak için yoğun bir program uygulamaya başladı.

Liverpool’un İstanbul’da kalması, İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi fikstürü ve seyahat planlaması açısından dikkat çeken bir karar olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

