Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı
Kayserispor, Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'le anlaştı.

Kayserispor yeni teknik direktörünü Karadağ'dan buldu.

Sarı kırmızılıların Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'le anlaştığı belirtildi. Anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu, Djalovic'in yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'la yolların ayrılmasının ardından gündeme Volkan Demirel ismi de gelmiş, ancak yönetim tarafından yalanlanmıştı.

KAYSERİ'DE FUTBOL OYNAMIŞTI

Radomir Djalovic, Kayseri'de futbolculuk yıllarında forma giymişti. Kayseri Erciyesspor'da oynayan Djalovic, 2006-2007 sezonunda 31 maçta 19 gol atmıştı.

2020-21 sezonunun sonunda aktif futbolculuk yaşamına noktayı koyan Djalovic, daha sonra teknik direktörlüğe başladı.

Kayserispor teşekkür edip gönderdi

HNK Rijeka'yı çalıştıran Radomir Djalovic, 42 maçta takımının başında çıkmış ve 1,62 puan ortalaması yakalamıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da da bu sezon görev yapan Djalovic, sadece 2 maçta takımın başında kaldıktan sonra istifa etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

