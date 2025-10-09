Kayserispor teşekkür edip gönderdi

Kayserispor teşekkür edip gönderdi
Yayınlanma:
Kayserispor'da teknik direktör Gisdol'un görevine son verildi.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

ANTALYA KAMPINA YETİŞECEK

Başkan Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, Antalya kampına yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

