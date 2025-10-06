Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması

Yayınlanma:
Kayserispor'dan yapılan açıklamada "FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır" denildi.

FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirildiğinin duyurulmasının ardından Kayserispor Kulübü'nden açıklama geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yasağın eski futbolcuları Silviu Lung'un alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurması nedeniyle tedbir amaçlı olarak getirildiği belirtildi.

"YASAK KALDIRILACAK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung'un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

