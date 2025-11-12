Kayserispor'a tarihi ceza geldi

Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kayserispor, Otabek Shukurov’un eski kulübüne yapılmayan ödeme nedeniyle 3 sezonluk transfer yasağı aldı. Başkan Açıkalın, durumun geçici olduğunu söyledi.

Kayserispor, Özbek futbolcu Otabek Shukurov’un transferinde yaşanan ödeme eksikliği nedeniyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA tarafından 3 sezonluk transfer yasağı ile cezalandırıldı.

TARİHİ CEZA

Tarihi yasağın, Shukurov’un eski kulübüne ödenmeyen 70 bin Euro’luk borçtan kaynaklandığı öğrenildi.

otabek-shukurov.webp
Otabek Shukurov 12 maç Kayserispor'da oynadı

2023 yılında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Shukurov, Kayserispor formasıyla 12 maçta görev yaptıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’ya gitmişti.

"KALICI DEĞİL! HALLEDERİZ"

nurettinacikalin.jpeg
Nurettin Açıkalın: Hallederiz

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz.” ifadelerini kullanarak taraftarlara umut verdi.

Kayserispor yönetiminin kısa süre içinde ödeme sorununu çözerek yasağı kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

