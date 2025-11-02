Kayserispor gol düellosunu kazandı: Bu sezon bir ilki başardı

Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 3-2’lik üstünlükle ayrıldı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı. Kasımpaşa’nın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Galatasaray için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olay iddia

PUAN DURUMU

9 puana ulaşan Kayserispor, küme düşme hattından çıkarak 15. sıraya yerleşirken 10 puandaki Kasımpaşa ise 13. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Benasser) , Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak ), Onugkha

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Cafu, Yusuf Barası (Dk. 62 Jairo), Gueye, Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil, Dk. 81 Tuci (Zecorner Kayserispor), D. 19 Winck, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 28 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 77 Furakn Soyalp, Dk. 80 Hosseini, Dk. 90 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor)