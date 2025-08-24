Kayserispor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Kayserispor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak olan maçların VAR hakemleri açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta maçında Kayserispor deplasmanına çıkacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 2 maçı da kazandı ve puanını 6'ya çıkardı.

Kayserispor ise Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ile oynaması planlanan maç, Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

MAÇIN HAKEMİ ALPER AKARSU

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal yapacak.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı.

Maçın VAR'ında Davut Çelik görev yapacak.

AVAR'da ise Serkan Çimen olacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ VAR'I ONUR ÖZÜTOPRAK

Günün diğer maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Maçın VAR hakemi Onur Özütoprak olarak açıklandı.

AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

