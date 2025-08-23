Karşıyaka maçı 10. dakikada bitirdi

Yayınlanma:
İzmir'de yaşadığı tüm mali ve idari sıkıntılara rağmen tarihi borç yüküyle camiasının desteğiyle ayakta kalıp yeni sezona iddialı hazırlanan kentin en eski spor kulübü Karşıyaka, gövde gösterisi yaptı.

İzmir'in spor kulübü derneği olarak, kongrede üyelerin oylarıyla seçtiği başkanların yönettiği iki profesyonel kulübünden biri olarak kalan Karşıyaka, yıllar sonra düzenlediği açılışta taraftarlarıyla şov yaptı.

Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına seneler sonra sezon açılışı geleneğini hayata geçiren Kaf-Kaf, binlerce taraftarıyla buluştu. Biletlerinin tamamı yönetim tarafından alınan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Karşıyaka'nın sezon açılışında kapalı tribün tıklım tıklım doldu.

MUĞLASPOR MAÇIYLA BAŞLADI

Karşıyaka'nın futboldan basketbola, voleyboldan yelken ve tenise sporcuları sezon öncesi açılış töreninde taraftarın huzuruna çıktı. A takımlar ve altyapı sporcuları, Karşıyaka ruhuyla taraftarlarla buluştu. Taraftarlar, sahada tur atan takımları bağırlarına basıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Karşıyakalı olan rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın mini konserinden sonra 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanan Karşıyaka, özel maçta 2'nci Lig temsilcisi Muğlaspor'u ağırladı.

karsiyaka.jpg
Karşıyaka Muğlaspor maçında adeta gövde gösterisi yaptı

Transferde son olarak Manisa FK'dan Muhammet Ensar Akgün'e imza attırarak toplam 17 takviye yapan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Burhanettin Basatemur sahaya Tunay - Harun, Hıdır, Erol, Ferdi, Alpay, Tolga, Onur, Mücahit, Erhan, Hamza ilk 11'ini sürerken, diğer isimler de sonradan şans buldu.

TOLGA'NIN GOLÜYLE KAZANDI

Karşıyaka'da Ankaraspor'da oynadığı 2023-2024 sezonundaki Nazillispor maçı nedeniyle bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen yeni transferlerden golcü Ömer Faruk Sezgin ise forma giyemeyip maçı tribünden izlemek zorunda kaldı.

10. DAKİKADA KARŞIYAKA FİŞİ ÇEKTİ

İzmir temsilcisi, üst liginde yer alan rakibini 10'uncu dakikada tecrübeli yeni oyuncularından Tolga Ünlü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek sezon öncesi iyi sinyaller verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

