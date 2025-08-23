Karagümrük maçı sonrası itiraf etti: Stoilov duyurdu

Karagümrük maçı sonrası itiraf etti: Stoilov duyurdu
Göztepe İstanbul deplasmanından kritik bir zaferle ayrıldı. Teknik direktör Stoilov umutlu konuştu.

Süper Lig’in 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk olan Göztepe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 7’ye yükseltti. İzmir temsilcisi, bu sonuçla ligdeki yükselişini sürdürürken, teknik direktör Stanimir Stoilov’un maç sonu açıklamaları dikkat çekti.

Stoilov: Galibiyeti hak ettik ama

Basın toplantısında konuşan Göztepe'nin Bulgar teknik adamı, takımının performansından memnun olduğunu belirtti ancak kazanmalarına rağmen bir itirafta bulundu:

Önemli bir galibiyet aldık.
Galibiyeti hak ettik.
Rakibimiz de iyiydi, sahada güzel şeyler ortaya koydular.
Biz ise sakin kaldık, fırsatları değerlendirdik.
Daha iyisini yapabiliriz, hedeflerimiz yüksek.

Stoilov, özellikle hücum organizasyonlarında daha üretken olmaları gerektiğini vurgularken, savunma hattının da gelişime açık olduğunu ifade etti:

Savunma santrfordan başlar, tüm takımı kapsar.
Şu ana kadar gol yemememiz olumlu ama hücumda daha etkili olmalıyız. Geçen sezona göre daha akıllı savunma yapıyoruz.
Hücumda potansiyelimizi artırmak şart.

MAÇIN ÖZETİ:

Göztepe, 40. dakikada Olaitan’ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda Janderson’un 65. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkaran sarı-kırmızılılar, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu.

janderson.jpg
Göztepe oyuncusu Janderson (39) attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı

Analiz: Göztepe istikrarı yakaladı

Ligde oynadığı üç maçta kalesini gole kapatan Göztepe, savunma organizasyonunda istikrar yakaladı. Ancak Stoilov’un da altını çizdiği gibi, hücumda daha fazla varyasyon ve bitiricilik gerekiyor.
Özellikle Janderson ve Olaitan’ın performansı, takımın hücum gücünü şekillendirecek kilit faktörler arasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
