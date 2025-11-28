Kar Spor İDA Ultra öncesinde zeytin fidanları ekildi

Kar Spor İDA Ultra öncesinde zeytin fidanları ekildi
Yayınlanma:
Kaz Dağları’nda doğa ve dayanıklılığı buluşturan Kar Spor İda Ultra öncesinde Edremit Belediyesi, zeytin fidanı dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Bu sene 9’uncusu düzenlenen Kar Spor İda Ultra, 16 ülkeden 1250 sporcuya ev sahipliği yapacak. Rossist Event tarafından Türkiye’nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğundaki organizasyon, koşuculara Kaz Dağları’nın oksijen dolu patikalarında 110K, 66K, 36K, 15K ve 8,5K’lık 5 ayrı parkurda unutulmaz bir macera yaşatacak. Yarın start alacak yarış öncesinde Edremit Belediyesi tarafından orman yangınlarına dikkat çekildi.

Güre Kaplıca Caddesi’nde düzenlenen zeytin fidanı dikim etkinliğine; Edremit Belediyesi Başkan Vekili Nizam Aksoy, Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Edremit Belediyesi Basın Müdürü Güngör Güneş, Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, basın mensupları ve davetliler katıldı.

kar-spor-ida-ultra-oncesinde-zeytin-fidanlari-toprakla-bulustu-5.jpeg

“FİDANLARIMIZI DİKTİK VE ONLARI GELECEĞE EMANET EDİYORUZ”

Edremit Belediyesi Başkan Vekili Nizam Aksoy, “Zeytin ağacı bu bölgenin en önemli ögelerinden biri. Biz de bunu bütün hayatımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Ölümsüz ağaç olduğuna inanıyoruz ve gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Çünkü bu coğrafya bizim değil gelecek nesillerin. Belediye olarak da sürdürülebilir yaşam alanlarına inanıyoruz. Zeytin ağaçlarımız da bunu destekleyen en büyük ögelerden biri. Fidanlarımızı diktik ve onları geleceğe emanet ediyoruz. Biz de onları korumakla en büyük görevlileriz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

